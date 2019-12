Toate cadavrele de oi din dreptul navei Queen Hind au fost recuperate Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime SA Constanta a anuntat miercuri ca recuperat toate cadavrele de oi din dreptul navei Queen Hind, din aria delimitata de barajele antipoluare, scrie news.ro. ”Echipele sunt pregatite sa intervina in cazul in care vor mai iesi la suprafata apei si alte cadavre. In ultimele zile, s-a actionat continuu, iar cadavrele recuperate au fost preluate de firma autorizata spre neutralizare”, se arata intr-un comunicat al companiei. Reprezentantii Administratiei Porturilor Maritime Constanta mentioneaza ca in zona delimitata de barajele antipoluare… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

