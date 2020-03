Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Cherecheș : Evitați ieșirile care pot fi amanate. Incepand din acest moment se inchid toate parcurile și locurile de joaca din orașul nostru! In Baia Mare, pe langa celelalte masuri luate deja de Primaria Municipiului pentru prevenirea imbolnavirilor cu Covid-19, incepand din acest moment se…

- Incepand de astazi, parcurile, gradinile publice și locurile de joaca sunt inchise in Italia. Guvernul a luat aceasta decizie dupa ultimele rapoarte care arata ca peste 4000 de oameni au murit in peninsula din cauza infecției cu SARS COV 2.

- Primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, a anuntat ca incepe dezinfectia unei suprafete de peste 250 de hectare, precizand ca, in afara de bulevardele principale, vor fi dezinfectate toate strazile secundare, aleile, scarile de bloc si locurile de joaca."Incepem dezinfectia unei suprafete de mai mult de…

- Primarul Municipului Turda, Cristian Matei, a anunțat prin intermediul unei postari pe pagina personala de Facebook, faptul ca toate parcurile și locurile de joaca pentru copii au fost dezinfectate. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Senator PNL de Hunedoara, Carmen Harau, a postat un mesaj șocant pe pagina sa de Facebook, in plina criza a coronavirusului și de eforturi ale autoritaților de limitare a raspandiri acestuia. Aceasta a susținut ca daca ar fi depistata pozitiv cu COVID-19, s-ar duce sa il pupe pe Laurențiu Nistor, liderul…

- Incepand de sambata, zi in care Romania a inregistrat peste 100 de cazuri de infectari cu noul coronavirus, la Timișoara a inceput și dezinfectarea locurilor de joaca și a parcurilor. Anunțul a fost facut de conducerea primariei, pe Facebook.

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a adoptat noi masuri pentru prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul coronavirus. In acest sens, Primaria a dispus primele masuri de protecție impotriva coronavirusului Covid 19, atat la nivel de instituții cat și pentru protejarea populației. Pana in…

- Inca trei persoane au fost confirmate cu noul coronavirus, marți seara, fiind vorba de un barbat aflat in carantina la Arad, unul din Reșița și o femeie din Hunedoara. Numarul total de cazuri in Romania ajunge la 28. „Este vorba despre un barbat de 57 ani care s-a intors in cursul zilei de ieri (luni…