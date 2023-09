Stiri pe aceeasi tema

- Helmut Duckadam (64 de ani) și Marius Lacatuș (59), foști mari jucatori ai Stelei, s-au contrat pornind de la dialogul publicat astazi de FRF, intre Istvan Kovacs și Horia Mladinovici, petrecut dupa a doua solicitare de penalty pe care au facut-o cei de la Petrolul in meciul cu CFR Cluj. Luni seara,…

- Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a facut o analiza asupra erorilor de arbitraj din partidele Farul - FCSB și CFR Cluj - Petrolul, explicand daca deciziile au fost sau nu corecte.

- Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a comentat arbitrajele favorabile pe care FCSB și CFR Cluj le-au avut in ultima etapa. Duminica, FCSB a caștigat la Farul, 1-0, dupa un penalty acordat foarte ușor de Sebastian ColțescuLuni seara, Istvan Kovacs le-a refuzat doua lovituri de pedeapsa…

- Cristi Balaj (52 de ani), președintele lui CFR Cluj, propune ca Istvan Kovacs sa nu mai fie delegat la meciurile echipei sale, cu condiția ca nici FCSB sa nu-l mai aiba la centru pe „centralul” din Carei sau vreun arbitru din București. Meciul dintre CFR Cluj și Petrolul, scor 1-0, a provocat un scandal…

- Doua faze controversate și indelung analizate au avut loc in meciul dintre CFR Cluj și Petrolul, caștigat de gazde la limita, 1-0.In minutul 32, portarul Razvan Sava, dupa ce a respins mingea, l-a impiedicat pe Alexandru Musi, in timp ce petrolistul se indrepta catre balon. De asemenea, in minutul 48,…

- Andrea Mandorlini, antrenorul de la CFR Cluj, a vorbit despre arbitrajul meciului Farul - FCSB 0-1, imediat dupa victoria ardelenilor cu Petrolul, scor 1-0. Deși ploieștenii ar fi trebuit sa primeasca doua penalty-uri in Gruia, neacordate de Istvan Kovacs, Mandorlini a vorbit despre ce s-a intamplat…

- Trupa pregatita de Dorinel Munteanu vine dupa trei etape in care nu a pierdut, remizand cu FC Botosani, U Cluj si Sepsi OSK. Etapa a saptea Superligii 2023 2024 incepe vineri, 25 august 2023, disputandu se pana luni, 28 august, cand au fost programate ultimele doua partide. Runda este deschisa, vineri,…

- Președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Kyros Vassaras a facut analiza unor decizii luate de arbitri in partidele din prima runda a Superligii # Acesta a venit cu exemple concrete din meciurile Rapid - Sepsi, FCU Craiova - FCSB, Petrolul - U Cluj, Oțelul - UTA Arad și Hermannstadt - Farul. ...