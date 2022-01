Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Paris Saint-Germain a anuntat, joi seara, ca jucatorii Angel Di Maria si Julian Draxler au fost testati pozitiv cu coronavirus, anunța news.ro. Testele s-au facut joi dimineata. Cei doi sportivi sunt in izolare.La PSG au mai fost testati pozitiv cu covid-19 recent Gianluigi Donnarumma,…

- Actrita, comedianta si prezentatoarea americana Whoopi Goldberg a fost testata pozitiv la COVID-19 si prezinta simptome usoare, relateaza marti EFE. Este ceea ce a anuntat luni Joy Behar, colegul de platou cu Whoopi la emisiunea "The View", scrie agerpres.ro."De ce sunt eu, in locul…

- Ciprian Tatarușanu, portarul echipei AC Milan, a fost testat pozitiv cu Covid-19, dupa cum informeaza clubul italian de fotbal pe siteul sau oficial.În vârsta de 35 de ani, Tatarușanu se simte bine și efectueaza în aceste momente perioada de carantina impusa de protocoalele medicale."Ciprian…

- Chitaristul Brian May, forndator al formatiei Queen, a fost testat pozitiv pentru Covid-19, anunta Variety.May a distribuit pe Instagram: „Ziua socanta a venit in sfarsit pentur mine. Temuta linie dubla rosie. Au fost cateva zile oribile, dar sunt OK. Si voi povesti. Oameni buni, va rog sa aveti…

- O leoaica de la o gradina zoologica din Belgia a fost testata pozitiv pentru COVID-19, iar ceilalti lei au fost plasati in izolare in incinte individuale departe de public, a anuntat Pairi Daiza Park, relateaza miercuri Reuters. Gradina zoologica din Brugelette, provincia Hainaut, a precizat…

- Un nou caz cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat de 39 de ani din județul Maramureș care a fost in Nigeria. Acesta se afla in izolare, iar starea lui de sanatate este buna. Barbatul este vaccinat anti-Covid 19 cu schema completa. Pana in…

- Printesa Beatrix, fosta regina a Olandei in varsta de 83 de ani, a fost diagnosticata cu Covid-19, a anuntat casa regala. Intr-un comunicat a fost precizat ca Beatrix a fost testata dupa ce a prezentat „simptome usoare de raceala”. Ea a primit recent a treia doza de vaccin anti-Covid-19.…

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a anuntat duminica ca a fost testata pozitiv cu COVID-19 la cateva zile dupa ce a decis sa nu participe la calatoria europeana a presedintelui american Joe Biden deoarece membrii familiei sale au contractat virusul, informeaza AFP preluat de agerpres.…