- In perioada 6 noiembrie – 29 noiembrie 2023, Baza 95 Aeriana ,,Erou Capitan Aviator Alexandru Șerbanescu” din Bacau desfașoara o campanie de recrutare pentru ocuparea unor posturi vacante destinate soldaților și gradatilor profesioniști, oferind astfel oportunitatea tinerilor dornici sa iși construiasca…

- Compania aeriana Dan Air a anunțat ca renunța la zborurile de pe Aeroportul de la Ghimbav și iși va muta operațiunile la Aeroportul Internațional Bacau. Aceasta decizie vine ca urmare a nemulțumirii companiei fața de amanarea prelungirii orarului de funcționare a Aeroportului de la Ghimbav pana in luna…

- Garnizoana Bacau și Baza 95 Aeriana „Erou Capitan Aviator Alexandru Șerbanescu” au marcat, marți, 24 octombrie, Ziua Armatei Romane 2023, sarbatorita in fiecare an pe 25 octombrie. La eveniment, care a avut loc la Cercul Militar, au fost prezenți militari activi, militari in rezerva și in retragere,…

- Dupa zeci de ani de cand se tot discuta depre compensarea in bani a tichetelor de calatorie neutilizate de catre pensionari, acum un grup de deputați PNL reia aceasta inițiativa legislativa. Parlamentarii liberali propun completarea articolului 1 din Legea nr.147/26.07.2000, in sensul ca toate tichetele…

- Intr-o zi plina de gusturi și tradiții autentice, opt echipe compuse din 24 de elevi de la patru licee din județul Bacau s-au adunat la Saucesti, in cadrul primei ediții a Toamnei Produselor Romanesti. Evenimentul a fost organizat la Piața Agroalimentara din localitate Prefectul Lucian Bogdanel a fost…

- In amintirea mea, toamnele de altadata erau cu adevarat magice. Toamna aducea cu ea un spectacol de culori vibrante și mirosuri imbietoare, iar butoaiele cu must erau așteptate cu nerabdare ca un adevarat dar al naturii. Oamenii povesteau, radeau și se bucurau de compania celor dragi. Micii și pastrama…

- Primele frunze au inceput ușor sa cada și aerul devine mai respirabil, aducandu-ne aminte ca in calendar scrie deja: Septembrie. Și pentru ca nicio luna din calendar nu ramane nesarbatorita in Odaia cu hainuțe, luna Septembrie vine și ea cu o noua colecție pentru toamna 2023. Culori vesele pentru zile…

- Astazi, intr-un solemn tribut adus eroilor și sacrificiului lor, se implinesc 79 de ani de la tragicul sfarșit al capitanului aviator Alexandru Șerbanescu, o figura remarcabila a aviației militare romanești din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. In memoria acestui aviator emblematic, militarii…