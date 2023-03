Toaletele publice din Vaslui au devenit tinta favoritã a vandalilor RECIDIVIST… Aproape ca nu trece luna fara ca toaletele publice din municipiul Vaslui sa nu fie distruse de persoane certate cu bunul-simt. Ultima lovitura a fost data zilele trecute, la grupurile sanitare din zona Sinagoga – Omnisiag, de unde vandalii au reusit sa fuga cu cablurile de cupru, pe care le-au valorificat ulterior la un […] Articolul Toaletele publice din Vaslui au devenit tinta favorita a vandalilor apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

REPETIȚIE… O familie din localitatea Popeni, comuna Zorleni, a trecut prin clipe de groaza in dimineața zilei de 7 ianuarie, cand o trupa de polițiști, mascați și jandarmi a navalit in locuința lor spargand ușa de la intrare cu berbecul! Au navalit apoi in dormitor, unde erau mama, tata și cele doua…

