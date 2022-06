Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Independent Novaya Gazeta, inființat in Rusia, a lansat o noua publicație, cu sediul in Europa, dupa ce redacția din Moscova și-a suspendat activitatea pana la sfarsitul razboiului din Ucraina, in urma a numeroase avertismente de la Roskomnadzor, a

- Sindicalistii de la TMK Artrom, de la unitatile din Slatina si Resita, anunta ca vor protesta joi, 7 aprilie, in fata sediului Guvernului Romaniei, solicitand ridicarea unor restrictii impuse companiei in contextul sanctiunilor impotriva Rusiei, astfel incat sa poata fi livrata marfa catre clienti…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a vizitat, ieri, societatea Aerostar SA din Bacau. Evenimentul survine la o luna dupa ce ministrul Economiei a vizitat compania bacauana. Atunci, deminitarul a precizat ca i-a transmis o invitatie omologului sau de la Aparare pentru a vizita, impreuna, compania Aerostar.…

- Trei entitați din Romania care sunt controlate indirect, prin intermediul TMK STEEL HOLDING UNITED, de o persoana fizica aflata pe lista sancțiunilor impuse de UE dupa invazia Rusiei in Ucraina au fondurile și resursele inghețate, anunța joi ANAF, care precizeaza ca exista o derogare prin care sunt…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, a spus jurnaliștilor, dupa ce numele sau a fost vehiculat pe lista de remaniere, Lucian Bode a spus ca ”acest lucru nu face decat sa genereze anumite discutii in interiorul Ministerului de Interne, pe de o parte si in relatia de parteneriat pe care MAI o are cu foarte…

- REȘIȚA – Liderul Cartel Alfa Caraș-Severin, Marian Apostol, le adreseaza guvernanților doua propuneri pentru salvarea combinatului. Soluții pe care liderul sindical le considera mai simple decat ar parea și pe care guvernanții le pot pune in practica fara sa incalce obiectivele stabilite prin masurile…

- CARAȘ-SEVERIN – Razboiul ruso-ucrainean are efecte negative și asupra batranului combinat de pe malurile Barzavei, afectați fiind angajații reșițeni. Sindicatele apeleaza la masuri din partea Guvernului! Vestea blocarii conturilor societații și, implicit, a plații salariilor s-a aflat vineri, astfel…

- Consiliul Concurentei monitorizeaza piata carburantilor si investigheaza situatiile in care preturile au crescut foarte mult, fara a avea o justificare economica. Anticiparea unui anumit pret ce ar trebui practicat de catre o companie si anuntarea acestuia in piata poate intra sub incidenta prevederilor…