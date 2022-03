Astazi se implinesc 140 de ani de la nașterea lui Nicolae Titulescu. Diplomat de anvergura mondiala, ministru de Externe in mai multe mandate si singurul presedinte al Ligii Natiunilor reales pentru doua mandate consecutive, Titulescu, in aceeasi masura, a fost profund angajat in slujba pacii, mai ales atunci cand izbucnirea razboiului era iminenta. Nicolae Titulescu s-a nascut la 4/16 martie 1882, la Craiova, tatal sau fiind magistratul Ion Titulescu, presedintele Curtii de Apel din localitate. De cealalta parte, mama sa, Maria, provenea din familia revolutionarului Nicolae Balcescu si era nepoata…