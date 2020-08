Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD Timis a stabilit, in aceasta dupa-amiaza, lista cu candidati pentru Consiliul Judetean. Primul pe lista este candidatul la presedintia CJT, Calin Dobra. Pe locul III figureaza fosta sefa a Inspectoratului Scolar Aura Danielescu. In aceeasi zi in care Nicolae Robu a prezentat,…

- Au aparut 80 de cazuri noi de Covid-19 in Timiș, de miercuri pana joi, și s-au inregistrat doua decese. In Romania au aparut alte 1.454 de cazuri noi in 24 de ore. Au fost inregistrate 53 de decese, de miercuri pana joi.

- Focarul de la Faget, localitate aflata in carantina, se extinde. Alte cinci persoane au fost confirmate cu SARS-Cov2 fața de duminica, cand orașul a intrat in carantina și avea 47 de cazuri. Acum, conform Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș, fagetul are 52 de cazuri de SARS-Cov2 confirmate și…

- Presedintele CJ Timis, Calin Dobra, a reactionat la acuzele contracandidatului sau liberal, Alin Nica, referitoare la agenda culturala. Dobra afirma ca aceasta agenda a fost votata si de consilierii judeteni PNL, de ea beneficiind si primarii liberali. Printre acestia, el il aminteste si pe… primarul…

- Un nou focar de Covid-19 a aparut in județul Timiș, de data aceasta la Spitalul de Psihiatrie din Gataia. Șase pacienți sunt infectați cu Covid-19. Pana acum au mai aparut focare de Covid-19 la Spitalul CFR și Spitalul Municipal.

- Șeful CJ Timiș, Calin Dobra, a mers peste ministrii de la Transporturi și Interne, Lucian Bode și Marcel Vela, in timp ce aceștia susțineau o conferința de presa chiar in cladirea CJ Timiș. Calin Dobra e membru PSD Timiș și președinte al CJ insa nu a fost invitat la discuțiile care aveau pe ordinea…

- Au aparut doua cazuri noi de Covid-19 in Timiș, dupa cateva zile in care nu s-a inregistrat niciun caz. Romania depașește numarul de 300 de cazuri pe zi, iar numarul oamenilor infectați in 24 de ore este din nou in creștere. In Romania au murit 16 oameni in 24 de ore, cu Covid-19 și alte comorbiditați.

- Autoritațile din Timiș sunt in alerta dupa ce, in zona Chevereșu Mare, saptamana trecuta, au fost descoperiți morți doi porci mistreți, in urma testelor stabilindu-se ca au murit din cauza pestei porcine africane. Imediat, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a declarat carantina…