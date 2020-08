Stiri pe aceeasi tema

- Titu Bojin, fost președinte al Consiliului Județean Timiș, a devenit membru al ALDE și va fi susținut la alegerile locale pentru o noua candidatura la Consiliul Județean Timiș. „Intotdeauna am fost un om de centru-stanga și știu ca ALDE, partid liberal autentic, iși asuma și promoveaza…

- Titu Bojin a gasit, astazi, varianta pentru a candida la Consiliul Județean Timiș dupa mai multe incercari de a fi candidatul PSD sau al unei alianțe Pro Romania. In urma unei ședințe a conducerii centrale a ALDE, s-a decis ca Titu Bojin sa fie candidatul pentru consiliul județean. De asemenea, democrat-liberalii…

- PNL Arad a suferit o pierdere importanta: Marian Toader, primarul comunei Zabrani, a demisionat din partid. „Mi-am depus demisia in urma cu patru zile. Am fost de 26 ani membru PD-PNL. „Am fost intotdeauna o persoana vocala in partid. Am apreciat lucrurile bune, dar am sancționat intotdeauna derapajele.…

- Un proiect unic in Romania, prin care fatadele a zeci de case dintr-un sat banatean au fost zugravite si care s-a bucurat de un impact urias, nu a primit finantare din partea Consiliului Judetean Timis, prin agenda culturala, proiectul fiind depunctat masiv la capitolul „relevanta culturala”.

- Ceea ce Botoșaneanul anticipa inca de luni la ”Ancheta Saptamanii” și anume ca nominalizarea pentru obținerea candidaturii la președinția Consiliului Județean din partea PSD nu va fi obținuta de vreunul dintre pretendenții inscriși in cursa interna, s-a confirmat intre timp.

- Titu Bojin, fost președinte al PSD Timiș și al Consiliului Județean Timiș, care și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou mandat la CJT, deși nu este susținut de niciun partid, a facut, astazi un apel la partidele de centru stanga. ”Am purtat discuții, zilele acestea, cu reprezentanții formațiunilor…

- Ionuț Dolanescu calca pe urmele tataului sau și a ales sa faca pasul spre politica. Dar nu la PRM, cum s-a intamplat in cazul lui Ion Dolanescu, ci la PSD. Anunțul a fost facut de Corneliu Ștefan, președintele PSD Dambovița.

- Este un adevarat cutremur in Parlament. Deputații ALDE se afiliaza PSD, ceea ce inseamna ca din acest moment vor activa in grupul social-democrat din Camera Deputaților. Lista deputaților care s-au afiliat grupului PSD: 1. Varujan Vosganian 2. Anton Anton 3. Steluța Cataniciu 4. Doru Oprișcan 5. Daniel…