Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Boris Johnson nu le spune cetatenilor britanici adevarul despre retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirma Ivan Rogers, fost ambasador britanic la Bruxelles, avertizand ca Brexitul ar putea genera "haos". Guvernul Boris Johnson nu le spune adevarul cetatenilor, afirma Ivan Rogers,…

- John, valetul, intra val-vârtej: - Sir, au anunțat furtuni puternice pe Canalul Mânecii. Va fi dezastru! - Oh, John!... Iar va ramâne biata Europa, izolata...----Cu ocazia finalizarii Brexit-ului, doi amici, un englez și un chinez, se plimba pe o strada în Londra.-…

- Parcul auto din Romania a crescut la peste 8,2 milioane vehicule in 2018 insa infrastructura rutiera nu tine pasul, se arata in cel mai recent studiu PwC Digital Auto Report. Consultantii companiei atrag atentia, de asemenea, si asupra faptului ca municipiul Bucuresti se afla de mai multi…

- Ziarul Unirea Un VAL de AER POLAR va ajunge in Romania. Cu cat vor scadea temperaturile și cand vom avea parte de ninsori Vremea neobișnuit de clada pentru aceasta perioada se pare ca nu va intra cu noi și in noul an, deoarece ultimele zile din 2019 vor fi cu adevarat unele de iarna, anunța o noua prognoza…

- “Techmatch s-a nascut natural, intr-o discuție amicala in care ne-am dat seama ca toți trei ne implicam și dezvoltam proiecte și acțiuni care au ca scop final promovarea ecosistemului Tech și Startup din Cluj-Napoca. Practic, in mod informal și doar din drag fața de potențialul Clujului puneam in legatura…

- Vremea se schimba de miercuri. Un ciclon care vine din vestul Europei va aduce o cantitate importanta de precipitații, dar și o racire considerabila a vremii. De azi (miercuri n.r.) se schimba vremea. Ciclonul care a adus precipitațiile din Italia și din sudul Elveției și sudul Austriei, adica au fost…

- Vremea se schimba de miercuri. Un ciclon care vine din vestul Europei va aduce o cantitate importanta de precipitații, dar și o racire considerabila a vremii. La munte, precipitațiile se vor transforma in ninsorare și un strat de zapada se va depune, potrivit meteorologului Simona Capșuna.

- John Bercow, fostul 'speaker' al Camerei Comunelor, a denumit Brexit drept cea mai mare greșeala a Marii Britanii de dupa razboi și a avertizat ca criza datorata abandonarii UE nu va fi rezolvata curând, potrivit La Stampa, citat de Rador.Bercow, care a demisionat din functie la…