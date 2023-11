Stiri pe aceeasi tema

- Preturile petrolului au scazut joi cu peste 3 dolari pe baril, continuand pierderile din sesiunea anterioara, in conditiile in care investitorii din New York au raspuns la semnalele unei oferte mai mari in Statele Unite si la asteptarile privind cererea slaba de energie in China, transmite Reuters,…

- Se preconizeaza ca producția mondiala de vin va scadea la cel mai scazut nivel din ultimii 60 de ani in 2023 din cauza recoltelor slabe din emisfera sudica și a unora dintre marii producatori europeni, a anunțat marți Organizația Internaționala a Viei și Vinului (OIV), relateaza Reuters. Intre inghețuri…

- Prețurile pentru sucul de portocale au ajuns la cel mai ridicat nivel de cand contractele futures au inceput sa se tranzacționeze la New York, in 1966, deoarece perspectivele unei producții limitate in Statele Unite, Brazilia și Mexic au sporit interesul investitorilor pentru acest produs, transmite…

- Odata cu implinirea a 100 de ani a companiei Walt Disney, investitorii se tem ca incepe sa iși arate varsta. Prețul acțiunilor Disney a scazut la cel mai scazut nivel din ultimii noua ani.

- Actiunile listate la Frankfurt ale companiei au inchis in declin cu 5,7%, consemnand cea mai proasta zi din 4 mai, potrivit datelor LSEG. Compania a spus ca s-a confruntat cu ”un mediu de piata redus, marcat de o concurenta intensa a preturilor”, in special in cazul vehiculelor electrice. La un apel…

- Numarul de automobile electrice vandute in SUA in trimestrul al treilea a trecut pentru prima data pragul de 300.000 de unitati, insa cota de piata a liderului Tesla a atins cel mai redus nivel din istorie, arata un raport publicat joi de firma de cercetare de piata Cox Automotive, transmite Reuters.…

- Actiunile grupului producator de bunuri de lux LVMH au scazut miercuri la cel mai scazut nivel al anului, dupa ce compania a raportat o incetinire a cresterii veniturilor, care au fost sub asteptari, transmite news.roActiunile au scazut cu 6%, tranzactionandu-se la 689,4 euro pe unitate. La inceputul…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu mai mult de 4%, in urma informatiilor potrivit carora Rusia ar putea ridica interdictia aplicata exporturilor de motorina in zilele urmatoare si a datelor guvernamentale americane care au indicat o cerere slaba de benzina, potrivit Reuters. Contractele futures…