Stiri pe aceeasi tema

- Romanii investesc tot mai mult in titluri de stat, atrasi de dobanda care nu e impozitata si de faptul ca statul le garanteaza banii inapoi, intr-un an, doi sau trei, in functie de termenul de scadenta. Cei care doneaza sange primesc chiar și o dobanda mai mare.

- Ministerul Finanțelor se alatura campaniei „Romania are sange de rocker” inițiata de Morning Glory, Rock FM, cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguina București, prin prima ediție a Programului de titluri de stat FIDELIS din 2023. Perioada de desfașurare este 27 martie – 10 aprilie. Tranșa dedicata…

- Romanii din Bucuresti, Cluj si Arges au investit peste 6,5 milioane de lei in titlurile de stat Tezaur, potrivit Ministerului Finantelor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul social-democrat carașean Silviu Hurduzeu a facut un bilanț negativ pentru scurta prezența la guvernare a USR, despre care considera ca a batut toate recordurile la risipirea banului public! Potrivit deputatului Silviu Hurduzeu: „In scurta sa prezența la guvernare, USR a depașit…

- Romanii care nu au o situație financiara buna primesc un ajutor din partea statului. Peste 2.4 milioane de cetațeni primesc sprijinul acesta in 2023. Mai exact, este vorba despre sume care pot fi folosite pentru cumpararea de alimente. Cu toate astea, e important de menționat ca fiecare beneficiar trebuie…