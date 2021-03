Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei sa economisesti in euro si esti interesat de produse cat mai sigure, atunci, in aceasta perioada, exista doua optiuni. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, de ce sa tii cont cand investesti in produsele sigure. Valoarea nominala a unui titlu de stat Fidelis…

- Ministerul Finanțelor (MF) deruleaza, in perioada 1 – 19 martie, o noua oferta publica pentru vanzarea de titluri de stat Fidelis pentru populație in lei și euro la Bursa de Valori București (BVB), in urma succesului ofertelor derulate in 2020, prin care a atras 4,74 miliarde lei (aproape 1 miliard…

- Incepand din februarie 2021, CAR ECONOMIA atrage de la populație fond social in moneda europeana. Este pentru prima data cand o casa de ajutor reciproc le ofera potențialilor membri posibilitatea sa economiseasca la C. A. R. intr-o alta moneda decat cea naționala. Dobanda este de 10 ori mai mare decat…

- Romanii investesc sute de milioane in titluri de stat. Guvernul anunța ca va continua sa se imprumute de la populație. Romanii au investit peste 955 de milioane de lei in prima emisiune de titluri de stat Tezaur din 2021, lansata de Ministerul Finantelor. Fondurile obtinute vor fi utilizate pentru finantarea…

- Romanii au investit in prima emisiune de titluri de stat Tezaur din 2021 lansata de Ministerul Finanțelor peste 955 de milioane de lei, din care 850.425.746 lei prin unitațile operative ale Trezoreriei Statului și 104.853.554 lei prin rețeaua de oficii poștale ale Poștei Romane, anunța ministerul.…

- Obligatiunile reprezinta unele dintre cele mai tranzactionate instrumente de credit si sunt o alternativa de investitie importanta atat pentru investitorii institutionali, cat si pentru cei individuali. O intelegere corecta de catre investitori a obligatiunilor este necesara astfel incat acestia sa…

- Romanii pot subscrie pentru noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur și in luna ianuarie 2021. Ministerul Finanțelor Publice emite, incepand cu 4 ianuarie 2021, 3 noi emisiuni de titluri de stat in cadrul Programului Tezaur, cu maturitați de 1, 3 și 5 ani și dobanzi de 3,25%, 3,5%…

- ​Românii au cea mai scazuta încredere în moneda naționala și printre cele mai reduse niveluri de încredere în banci și în siguranța depozitelor bancare, arata rezultatele unei cercetari facute de Banca Naționala a Austriei, rezultate transmise la solicitarea HotNews.ro.…