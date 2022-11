Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Fondului pentru Mediu intenționeaza sa simplifice procedurile de accesare a proiectelor finanțate din Fondul pentru mediu prin descentralizarea unor programe, cu ajutorul primariilor care se vor implica direct in analiza și implementarea proiectelor, așa cum este cazul Programului de casare…

- Articolul Lansarea proiectului „CREȘTEREA CAPACITAȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 PRIN ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE MEDICALA LA NIVELUL UNITAȚILOR DE INVAȚAMANT DIN COMUNA SANPETRU, JUDEȚUL BRAȘOV” Cod SMIS 20114+143138 apare prima data in Curierul National .

- Analiza Soter&Partners Potrivit raportului din acest an al Comisiei Europene privind trendurile de taxare la nivelul Uniunii Europene, Romania a colectat in anul 2020 la bugetul de stat venituri in valoare de 26,3% din PIB, alcatuite din impozitele directe, indirecte, precum și din contribuțiile sociale,…

- Municipiul Gherla, in calitate de Beneficiar, anunța finalizarea implementarii proiectului cu titlul: “Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Gherla”. Proiectul este finanțat din Fondul Social European, in cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa 2014 – 2020,…

- Primariile sunt instituțiile care se afla cel mai aproape de cetațeni. Administrațiile locale au rolul de a servi comunitațile și de a interveni in situații critice, pentru a remedia problemele care țin de domeniul public. „Schimbarile climatice din ultimii ani afecteaza infrastructura rutiera sau alte…

- Articolul Comunicat de presa privind finalizarea proiectului implementat prin Masura 2 „Granturi pentru capital de lucru” pentru societatea SC EXCELENT TRANS SRL apare prima data in Curierul National .

- Vivre Deco anunța inițierea procedurilor de concordat preventiv ca masura pentru protejarea și redresarea business-ului, in condițiile in care post-pandemie piața de home&deco a inregistrat o scadere medie de peste 20%. In 2020 Vivre Deco inregistra o creștere conjuncturala record de 52% a cifrei de…

- Iți doreșți un loc de munca mai bun? Iți doreșți un salariu lunar mai mare? Vrei sa iți imbunatațești competențele? Inscrie-te la unul din cursurile gratuite, organizate in cadrul proiectului “Promovare – Implementare – Colaborare: Principiile formarii profesionale continue aplicate la nivelul regiunii…