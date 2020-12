Titlu de Membru de Onoare al Ligii Militarilor Profesionisti pentru caporalul Florin Fanaru. A savarsit reale fapte de eroism (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Director in BNR: Sectorul bancar iși va permite și in 2021 sa acorde finanțari fara constrangeri. Suntem bine pozitionati pentru a face fata eventualelor probleme Sectorul bancar romanesc ramane si in 2021 cu o situatie financiara care sa-i permita sa continue finantarea fara constrangeri pe partea…

- Unul dintre cele mai importante filme europene ale anului, Corpus Christi a fost lansat in data de 4 decembrie, pe platforma video on demand Vimeo. Un film inspirat din fapte reale, nominalizat la Oscar și European...

- Academicianul Ion Petrescu, general al Armatei, profesor universitar și cetațean de onoare al municipiului Brașov a incetat din viața, a anunța Primaria municipiului Brașov. Ion Petrescu s-a nascut la 4 februarie 1928, in Ramnicu Sarat. La varsta de 16 ani s-a inrolat in Batalionul de Transmisiuni al…

- De departe, cel mai stufos CV dintre membrii cabinetului Ludovic Orban este cel al secretarului de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența din cadrul Ministerul Afacerilor Interne. CV-ului lui Raed Arafat postat pe site-ul MAI (vezi documentul in facsimil) are, nici mai mult,…

- Federatia Romana de Lupte a anuntat, luni seara, pe pagina sa de Facebook, decesul lui Gheorghe Brosteanu, ''o figura emblematica a luptelor libere''. Medaliat la Campionatele Europene, dar si descoperitor de talente ca antrenor la CS Unirea Iasi, Membru de Onoare al FRL, Gheorghe Brosteanu…

- Federatia Romana de Lupte a anuntat, luni seara, pe pagina sa de Facebook, decesul lui Gheorghe Brosteanu, ''o figura emblematica a luptelor libere''.Medaliat la Campionatele Europene, dar si descoperitor de talente ca antrenor la CS Unirea Iasi, Membru de Onoare al FRL, Gheorghe Brosteanu…

- Constantin I. Moisil n. 8 decembrie 1876, Nasaud d. 20 octombrie 1958, Bucuresti a fost un profesor de istorie, arheolog si numismat roman, directorul Cabinetului Numismatic al Academiei. In anul 1948 a fost ales ca membru de onoare al Academiei Romane. A fost nepotul vicarului unit Grigore Moisil si…

- Gen. r Dumitru Prunariu, membru de onoare al Ligii Militarilor Profesionisti, isi serbeaza Ziua de nastere.Liga Militarilor Profesionisti a postat pe pagina sa de Facebook, urmatorul mesaj:Liga Militarilor Profesionisti va ureaza LA MULTI ANI , domnule General Prunariu Gen. r Dumitru Prunariu, membru…