Titanic se întoarce pe ecrane în varianta 3D la aniversarea a 25 de ani de la lansare Titanic se intoarce in cinema, pe ecrane, pentru a celebra aniversarea a 25 de ani de la lansare, iar filmul va avea premiera in Statele Unite ale Americii pe data de 10 februarie 2023. Fanii se vor putea bucura de o experiența unica, filmul fiind proiectat in varianta 3D, potrivit catine.ro . Unul dintre cele mai apreciate filme din toate timpurie se intoarce pe marile ecrane. Pentru a onora aniversarea celor 25 de ani de la debutul filmului, James Cameron le ofera fanilor sai șansa de a viziona Titanic in varianta 3D. Regizorul a povestit mai multe despre proiectul sau ambițios. Titanic se intoarce… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

