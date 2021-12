Tiraspolul sistează activitatea punctelor moldovenești de eliberare a numerelor neutre Tiraspolul anunța sistarea activitații tuturor punctelor moldovenești de eliberare a numerelor neutre de înmatriculare a mijloacelor de transport din regiunea transnistreana. Potrivit unui comunicat emis de așa-zisul Minister de Externe din stînga Nistrului, decizia va intra în vigoare începând cu ziua de miercuri, 29 decembrie, iar motivul ar fi faptul ca autoritațile moldovenești nu ar permit e accesul transportului de marfuri în regiunea transnistreana, nici cu numere neutre, nici cu numere transnistrene, transmite NOI.md cu referire la agora.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

