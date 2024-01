Trei TIR-uri incarcate in total cu aproximativ 30 de tone de deseuri aduse din Olanda si Cehia au fost blocate de autoritatile romane sa intre in tara pe la frontiera de vest, dupa ce s-a constatat ca transporturile sunt ilegale. Garda de Mediu anunta ca, in doar patru zile, au fost oprite la intrarea in […] The post TIR-urile europene fac coada la granita ca sa aduca deseuri in Romania! Gunoaiele, „mascate” in marfa second-hand first appeared on Ziarul National .