Stiri pe aceeasi tema

- CSM Focșani 2007 va juca in deplasare cu Oțelul Galați, partida din runda a doua a play-off-ului Seriei a 2-a a Ligii a III-a. Jocul se va disputa pe Stadionul Oțelul sambata, 9 aprilie, de la ora 17:00. In prima etapa a play-off-ului, ambele formații au caștigat meciurile de pe teren propriu, dar dupa…

- Campionatul Ligii a 3-a la fotbal iși va incheia sezonul regulat sambata, 26 martie, cand CSM Focșani 2007 va juca in deplasare cu Sporting Liești, incepand cu ora 15:00. Focșanenii sunt calificați in play-off, unde ar putea intra cu un avans de 11 puncte fața de locul al treilea in cazul unei victorii…

- CSM Focșani 2007 – CSM Ramnicu Sarat sambata, 19 martie, ora 15:00, stadionul Milcovul Se intampla ca echipa Focșaniului sa arbitreze, in ultimele doua etape ale sezonului regulat al Seriei a 2-a a Ligii a III-a, disputa pentru un loc in play-off: va juca maine pe Milcovul, de la ora 15:00, cu una dintre…

- Campionatul Național de Tir sportiv, seniori, etapa finala, care a avut loc in perioada 18-22 februarie la Poligonul Iosif Sarbu din Capitala, s-a incheiat cu cateva mari surprize oferite de tragatorii juniori de la CS Unirea-CSM Focșani 2007, pregatiți de profesorul Aurel Giurgea. Concurand…

- Juniorul 1 David Ion și junioara 2, Denisa Sofian s-au clasat pe locurile 2 Rezultatele din aceste competiții – criterii pentru alcatuirea loturilor naționale Patru dintre tragatorii de la CS Unirea-CSM Focșani 2007, pregatiți de profesorul Aurel Giurgea, s-au aflat intre protagoniștii primelor doua…