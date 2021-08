Stiri pe aceeasi tema

- Trenul Mangalia – Arad a acumulat peste noua ore intarziere dupa ce a staționat in zona Fundulea, din cauza lipsei de tensiune in linia de contact. Trenul, plin cu copii ce veneau din tabara, a plecat la ora 19.10 din Mangalia și abia dupa 8.30 a ajuns in Gara de Nord din București. Jumatate de […]…

- Furtunile au facut prapad in mai multe județe din vestul țarii. Dupa mai multe zile de canicula și disconfort termic accentuat, s-a trecut la fenomene extreme cu furtuni violente, caderi masive de apa, grindina și vant puternic. In mai multe județe a fost emis cod roșu. Autoritatile au raportat joi,…

- Meteorologii au emis vineri noi avertizari Cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina, dar și de canicula și disconfort termic. Alerta de ploi torențiale vizeaza 10 județe... The post Alerta de ultim moment: fenomene meteo extreme in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa sau a sesizat organele de urmarire penala in cazul a 19 aleși locali, dintre care cinci sunt din județele aflate in vestul țarii. Fostul primar al comunei aradene Șicula, Duțu Caprar…

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc pe DN 66, la intrarea in municipiul Petrosani, una dintre victime, care intrase in stop cardiorespirator, fiind resuscitata cu succes de echipele de prim-ajutor ... The post Accident cu patru raniți, pe o șosea din vestul țarii. Un om a…

- Medicamente si diverse materiale sanitare expirate au fost descoperite de inspectorii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad la un cabinet medical care e si centru de vaccinare, fiind aplicata o amenda de 6.000 de lei, insa activitatea ... The post Medicamente și seringi expirate, descoperite la un…

- 4.800 de doze de ser Johnson&Johnson ajung in vestul țarii intr-o noua tranșa de la distribuitor. Momentan, in județ, cu acest ser vaccineaza doar medicii de familie, iar oamenii au posibilitatea sa fie imunizați cu Johnson&Johnson in cadrul etapei a doua a Maratonului Vaccinarii de la CRAFT.