Polițiștii de frontiera din Giurgiu au descoperit, intr-un TIR incarcat cu piese auto, 3.350 de kilograme de tutun neprelucrat, pentru care nu existau documente legale. Marfa, care era ascunsa in mai multe cutii din carton, a fost ridicata de catre autoritați, potrivit unui comunicat transmis de Poliția de Frontiera. La Vama Giurgiu s-a prezentat, joi, pentru controlul de frontiera, pe sensul de intrare in tara, un cetatean leton, in varsta de 51 de ani, la volanul unui camion. Conform documentelor de insoțire a marfii, acesta transporta piese auto din Bulgaria pentru o societate din Ungaria,…