- Profilele decorative sunt folosite pentru a face tranziția intre diferite elementele ale casei. Acestea pot masca anumite imperfecțiuni sau pot adauga note creative și dinamice amenajarii. Baghetele ornamentale sau alte tipuri de profile sunt asociate, in general, stilurilor de design clasice, insa…

- Vasile Dincu, Ministrul Apararii, spune ca 30% din bugetul ministerului ar trebui sa fie alocat pentru a asiugra securitatea la Marea Neagra. Conform minstrului, Romania are nevoie de achizitii in domeniul naval, „nu numai de corvete, avem nevoie si de fregate moderne, probabil si de alte tipuri de…

- Premierul Nicolae Ciuca a cerut ca persoanele care vor sa se informeze sa fie mai atente la sursele utilizate, in conditiile in care propaganda rusa lanseaza numeroase stiri false si dezinformari, ceea ce observam si in ultimele zile. De altfel, seful Guvernului a cerut discernamant din partea Capitalei.

- Lucru stabil pana la 5 ani, condiții bune de munca și un salariu de peste 1300 euro pe luna, sunt doar cateva din avantajele unui loc de munca pentru moldoveni in Israel in domeniul construcțiilor.

- Klarwin, lider tehnologic in epurarea apelor reziduale și in tratarea surselor de apa, a fost singura companie care și-a asumat, inca din 2017, gestionarea levigatului generat de depozitul neconform de deșeuri al Clujului (Pata Rat). Stația, care a fost pusa in operare in luna mai a anului 2018, a prelucrat…

- Odata cu sosirea primaverii si cu trezirea naturii la viata, marea majoritate dintre noi se confrunta cu manifestarile neplacute ale fondului alergic. Polenul si praful, pufii diferitelor specii de plante, izul specific al ierbii proaspat cosite sau mirosul puternic al diferitelor flori, pot genera…

- In cadrul unei initiative de colaborare bilaterala intre Universitatea Politehnica Timisoara (UPT) si The College for Green Development (HGUt) din Norvegia, profesorii Johan Barstad si Rhys Evans au efectuat o vizita la Universitatea Politehnica Timisoara, unde a fost creat un grup de lucru interdisciplinar…

Domeniul economic este expus unor riscuri mai mult sau mai putin grave, pericolul ca acestea sa apara neputand fi eliminat in intregime, chiar si atunci cand se iau cele mai