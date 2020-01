Tipuri de experiente de vizitare a Muzeului Judetean de Arta Baia Mare (FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Publicul va avea acces gratuit atat in expozitia permanenta cat si in noua expozitie temporara de reptile vii, deschisa in Sala Multimedia de la parterul Muzeului National de Istorie naturala "Grigore Antipa", miercuri, cu ocazia Zilei Culturii Nationale, a anuntat institutia muzeala, potrivit news.ro.Vizitatorii…

- PRESSALERT.ro a sarbatorit 10 ani de la publicarea primului articol pe site și prin lansarea noii aplicații pentru mobil. Aplicația poate fi gasita in magazinul Google Play, in AppStore, sau poate fi descarcata direct de pe site. Cei care și-au descarcat aplicația au avut oportunitatea sa se inscrie…

- Complexul Muzeal Arad pregatește o noua expoziție dedicata in special celor mai tineri vizitatori ai instituției. Expoziția „De la Moș Gerila la Moș Craciun” va fi vernisata pe zece decembrie, incepand cu ora 11, la Muzeul de Arta de pe strada Gheorghe Popa de Teiuș, numarul 2-4, etajul 2.…

- Apel 112 este o aplicatie pentru telefoanele mobile cu sisteme Android si iOS, capabila sa genereze informatia de localizare si sa transmita pozitia geografica a telefonului. Aplicatia foloseste conexiunea de date (internet) si serviciul de localizare ale telefonului mobil (GPS) pentru a transmite catre…

- Lido Rico, unul dintre cei mai apreciati sculptori spanioli a venit in premiera la Bucuresti pe 4 septembrie pentru a vernisa expozitia Brain inside(out) la Galeriile Carol. Expozitia este deschisa spre vizitare pana la finalul lunii decembrie. Sculpturile lui Lido Rico au la baza studii neurologice…

- Complexul Muzeal Arad continua seria evenimentelor mai puțin obișnuite. De data aceasta, vor prezenta o instalație interactiva in care bijuteria contemporana și noile media devin oglinzi ale unei societați „de consum și risipa”. Organizata in perioada 8 noiembrie – 6 decembrie in cadrul Muzeului…

- Asociatia Da’DeCe in parteneriat cu Muzeul Judetean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare» anunta dublul eveniment de lansare a Trusei de privit in muzeu – kit educativ pentru micii vizitatori ai expozitiei permanente. Copiii cu varsta cuprinsa intre 4 – 6 ani sunt invitati miercuri, 13 noiembrie, la…

- In octombrie 2017, Telekom Romania si Alior Bank au lansat Telekom Banking, proiectul financiar digital care raspunde nevoilor consumatorilor de produse si servicii rapide, usor de utilizat, de oriunde si oricand. Serviciile Telekom Banking au fost lansate gradual, incepand cu doi piloni moderni și…