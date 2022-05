Stiri pe aceeasi tema

- Scaunele reprezinta unul dintre elementele cheie ale amenajarilor interioare. Alese de obicei in funcție de rezistența, design, culoare sau dimensiune, acestea sunt accesoriile care aduc un plus de valoare oricarei incaperi.

- Care sunt diferitele tipuri de baterii auto? Exista multe tipuri diferite de baterii auto disponibile pe piața . Cele mai populare sunt bateriile cu plumb acid, care transforma reacțiile chimice in curent electric. Acestea pot conține diferite tehnologii precum: AGM (Absorbed Glass Mat), care este un…

- 15 tipuri de salopete din care sa alegi daca mergi la nunți anul acesta Atunci cand ești invitata la o nunta, iți dorești sa gasești outfit-ul perfect. O ținuta eleganta, spectaculoasa, dar care sa iți ofere totodata libertate de mișcare. In acest sens, multe branduri vin cu o propunere inedita. Salopete…

- Cum alegi branza cu mucegai? Branza albastra, așa cum i se mai spune, nu este pentru toata lumea. Cu aroma sa indrazneața, ascuțita și picanta, aceasta branza poate fi un gust dobandit pentru un palat pretențios. Acest articol te invața despre diferitele tipuri de branza cu mucegai, cum sunt facute…

- Schimbarile climatice din ultimii ani au adus consecințe nefaste asupra naturii, chiar daca noi, poate, nu le resimțim in mod direct. Efectele constau in intensificari ale dezastrelor meteo, vreme instabila, topirea ghețarilor sau pierderea a zeci de specii de animale și oameni care se imbolnavesc direct…

- Confortul pe care il ai in propriul camin este cel mai important. Iar acesta este dat in primul rand de apa calda și de caldura. Fara aceste doua utilitați viața este imposibila. Iar in situația actuala in care caldura furnizata de agentul termic clasic este insuficienta, iar in multe locuri chiar inexistenta,…

- Construirea unei vieți de succes pornește de la lucrurile simple. Printre cele mai importante dintre ele se afla confortul și atmosfera armonioasa de acasa. Daca aceste condiții sunt indeplinite, sporesc șansele de reușita și pe alte planuri.