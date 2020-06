Ținuturi legendare: Csergo Kata – Măgherani Conform legendei secuii au ridicat o cetate pe unul dintre dealurile din zona, de aici provine numele de Varberc folosit și azi. Una dintre hoardele tatarilor a atacat și aceasta cetate mica, totuși puternica. Secuii nu s-au lasat invinși. A fost printre ei o fata inalta și puternica, Csergo Kata care a fost la fel de curajoasa ca Jeanne D”Arc și i-a indemnat pe barbați la lupta. S-a pus in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

