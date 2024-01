Stiri pe aceeasi tema

- Iarna ești in cautarea echilibrului dintre confort și stil, iar vestele tricotate sunt mereu o alegere inspirata. Mai mult decat atat, pentru iarna lui 2024, ele se numara printre articolele la moda, acesta fiind un motiv in plus pentru a le include in garderoba. Iarna ești in cautarea echilibrului…

- In lumea transportului rutier, fiecare sezon aduce cu sine provocari diferite, astfel incat nici iarna nu face excepție. Pentru cei care iși incep cariera de șofer de tir in Germania, primul contact cu zapada, gheața și condițiile meteorologice dificile poate fi o experiența provocatoare. Cu toate acestea,…

- Sarbatorile de Iarna sint incarcate de magie, iar parinții, bunicii cauta sa ii bucure pe cei mici cu cadouri interesante. Daca inca nu ai cumparat cadouri, atunci vezi mai jos un set de sfaturi din partea Inspectoratului de stat pentru supravegherea nealimentare și Protecția Consumatorilor. Ce sa urmarim…

- Articolul Legatura prin denim: cum sa creezi tinute stilate și asortate cu blugi pentru tata si fiu? se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Legatura prin denim: cum sa creezi tinute stilate și asortate cu blugi pentru tata si fiu? Intr-o lume plina de tendințe efemere, clasicul denim ramane o ancora…

- Sfaturi utile pentru pregatirea autoturismului in sezonul de iarna,in primul rand schimbați anvelopele de vara cu cele de iarna The post Sfaturi utile pentru pregatirea autoturismului in sezonul de iarna first appeared on Partener TV .

- Iarna se apropie cu pași repezi și e timpul sa oferim o atenție mai speciala parului nostru pentru ca nu numai pielea, ci si parul are de suferit din cauza frigului. Cum ar trebui sa arate un ritual de ingrijire corect al parului in sezonul rece, dar si cum sa-i pastram sanatatea un timp indelungat,…

- Trecerea la ora de iarna aduce cu ea o schimbare de rutina și program pentru toata lumea. Aceasta tranziție poate fi mai dificila pentru copii, deoarece somnul lor este strans legat de ritmul circadian, puternic influențat de lumina naturala.

- Cum reduci factura la gaze in sezonul de iarna. Sezonul rece se apropie cu pași repezi, iar valorile termice vor scadea simțitor. Odata cu racirea vremii, temperatura in locuințele romanilor va fi și ea mai mica. Cum reduci factura la gaze pe timpul iernii Prin urmare, cat de curand vom fi nevoiți sa…