Stiri pe aceeasi tema

- Perioada concediilor a luat sfarșit, insa oamenii incep sa calatoreasca in scop de business. Evident, bagajul pentru aceste trip-uri scurte este mult mai sumar, insa este important sa iei cu tine lucruri esențiale, de care ai cu adevarat nevoie. Pornind de la elementele de ținuta pana la accesorii pentru…

- Accesoriile sunt cele care iți confera un plus de alura și de caracter și sunt cele mai importante elemente ale stilului personal, mai ales daca te invarți intr-un cadru profesionist. Sunt nota finala care te va ajuta sa te diferențiezi la o intalnire business de exemplu și care te va ajuta sa exprimi…

- In sfarșit! Dupa zeci de CV-uri trimise, numeroase scrisori de intenție trimise, ai fost chemata la un interviu de angajare. Ești conștienta de faptul ca pentru un interviu de angajare trebuie sa fii odihnita și bine pregatita. Pe scurt: ești gata sa faci o impresie buna. Insa cum te imbraci la un interviu…

- Pe Florin Cițu il știe o țara intreaga, iar premierul Romaniei nu are cum sa nu fie recunoscut pe strada, insa nu asta se va intampla atunci cand lasa hainele ”de munca” deoparte și le ia pe cele de oraș! Stați sa vedeți ce imagini rare au surprins paparazzii Spynews.ro cu politicianul.

- Denisa Tanase și Mircea Branzei, traiesc clipe de vis, de cand, oficial, au devenit soț și soție. Cei doi au impartațit cu admiratorii lor o fotografie superba, de la un restaurant. Fosta cantareața Bambi a impresionat cu aparția sa delicata.

- Raluca Tanase este o artista indragita la nivel național inca de cand era o adolescenta. Aceasta a atras de curand atenția fanilor dupa ce a imbracat un furou negru, in miezul zilei. In ce ipostaza a fost suprirnsa și ce au avut fanii de zis.

- Honorius Prigoana este o persoana extrem de discreta in ceea ce privește viața lui personala, dar nu știm cum se face ca paparazzi Spynews.ro il prind de fiecare data pe picior greșit. Fiul celebrului afacerist Silviu Prigoana parca a și uitat de toate regulile de circulație și a dat fuga pana la un…

- Fusta sau pantaloni scurți? Sa porți dresuri sau sa mergi pe piciorul gol? Alegi o pereche de sandale cu toc cui sau mai degraba porți o pereche lejera de balerini? Acestea, dar și altele sunt intrebarile care pe doamne și domnișoare le macina in fiecare dimineața in momentul in care iși aleg ținuta…