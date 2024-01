Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ASPA Bucuresti le recomanda proprietarilor de caini care si-au pierdut animalul in perioada sarbatorilor ca, in cazul in care acesta nu are microcip, sa verifice paginile de Facebook ale adaposturilor din Bragadiru si Mihailesti.

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" Constanta si Tinmar Energy au incheiat un contract de 22.463.800 de lei, echivalentul a 4,5 milioane de euro, in cadrul unei licitatii deschise Obiectul achizitiei consta in furnizarea unei cantitati de 34.000 MWh, pe o perioada de 6 luni 01.01.2024…

- Duminica, 17 decembrie, vor avea loc noi extrageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la jocurile de joi, 14 decembrie, Loteria Romana a acordat peste 15.300 de castiguri in valoare totala de peste 1,84 milioane de lei.Astfel, La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) DNA a anunțat, marți, ca efectueaza percheziții intr-un dosar privind obținerea pe nedrept a 24 de terenuri din proprietatea statului, de pe raza municipiului București. Profitul obținut din tranzacționarea ulterioara a acestor imobile depașește 10 milioane de euro, spun…

- Inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala (DGAF) au descoperit, in cazul a trei operatori economici din Bucuresti si Constanta, care activeaza pe piata de transport alternativ de persoane, indicii temeinice conform carora administratorii acestora s-au sustras de la indeplinirea obligatiilor…

- Un avion Tarom care a decolat de pe aeroportul Otopeni a avut probleme la aterizare in Budapesta, duminica seara, scrie Digi 24.Aeronava ATR 72-600 YR-ATL avea 71 de pasageri la bord și a suferit o avarie a roților la jamba principala stanga a trenului de aterizare, in timp ce rula pe pista de pe aeroportul…

- Portul Constanta cu zona Constanta, zona Midia si zona Mangalia si portul turistic Tomis sunt porturi maritime publice private aflate in proprietatea statului roman, care asigura reglementarea si functionarea lor. C.N. Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta APM este o institutie aflata sub…

- Reprezentantii PNL si PSD in Consiliul Local Brasov au boicotat, joi dimineata, sedinta de indata convocata de primarul USR Allen Coliban, astfel ca rezolvarea problemei privind finantarea FC Brasov si a Centrului de copii si juniori este amanata pentru o data ulterioara. Din cei 27 de consilieri, au…