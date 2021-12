Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica are stabilite saptamana aceasta doua jocuri de verificare pentru garda tanara a clubului. Tinerii imprumutati, precum si mai multi juniori din propria pepiniera, vor disputa teste marti si joi cu divizionarele C CSC Dumbravita, respectiv CSC Ghiroda. Este o actiune menita sa-l ajute pe antrenorul…

- Etapa a 13-a a fost cu noroc pentru CSC Ghiroda si Giarmata Vii, echipa de langa Timișoara revenind pe primul loc in clasamentul Seriei 8 a Ligii a 3-a. Elevii lui Razvan Leuca au alergat insa mult pentru a obține victoria la Periam, in ceea ce parea un meci facil. Gazdele au deschis insa scorul, ...…

- Profitand de pauza din campionat, alb-violetii au disputat astazi un joc amical pe „Stiinta” cu Avantul Periam, ultima clasata din Seria a 8-a a Ligii 3, formație ce a avut și ea pauza in aceasta runda. Testul s-a incheiat cu scorul de 5-2 (5-1) in favoarea Politehnicii prin golurile lui Zaluschi, Rogosic…

- Liderul autoritar al Seriei I, Bucovina Darmanești, a caștigat clar, cu scorul de 4-0, meciul de pe teren propriu cu Viitorul Vadu Moldovei, contand pentru etapa a VIII-a a Ligii a V-a, penultima a turului. Golurile invingatorilor au fost marcate de Ionuț Bejinari, Marian Ocrainiciuc, Sabin ...

- Universitatea Politehnica Timișoara adreseaza o noua provocare elevilor, studenților, cadrelor didactice și absolvenților, aceea de a-și exprima propria viziune, creativa, asupra Politehnicii, in cadrul celei de-a II-a ediții a concursului „Politehnica prin ochii mei!”, dotat cu premii totale in valoare…

- Etapa a 6-a din Liga 3, Seria 8, a fost foarte buna pentru echipele din județul Timiș. Din cele patru competitoare, trei au obținut victorii foarte importante. CSC Ghiroda si Giarmata Vii a obținut un nou succes important pe teren propriu, 2-0 cu Progresul Pecica, succes conturat in repriza secunda…

- Daca sezonul trecut echipele din Arad erau premiante in cea mai vestica serie a Ligii a 3-a, se pare ca polul de putere s-a mutat in Timiș. Ghiroda are 3 din 3 și este urmata de Dumbravița, ambele echipe neavand vreun gol primit in aceasta ediție de campionat. Dumbravița a deschis etapa cu un succes…