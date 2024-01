Tinerii pot depune cereri ca să primească teren gratuit pentru casă, la Cugir. Documente necesare și condiții Tinerii pot depune cereri ca sa primeasca teren gratuit pentru casa, la Cugir. Documente necesare și condiții Tinerii care doresc sa primeasca terenuri pentru construirea unei case la Cugir pot depune cereri, pana in 29 februarie. Atribuirea terenurilor se face in baza Legii nr. 15/2003, republicata, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala in orașul Cugir. Condiții Pot beneficia de terenuri tinerii cu varsta pana la 35 de ani. […] Citește Tinerii pot depune cereri ca sa primeasca teren gratuit pentru casa, la Cugir. Documente necesare și condiții… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

