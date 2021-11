Stiri pe aceeasi tema

- Preocuparile Universitații de Vest din Timișoara pentru imbunatațirea percepției asupra antreprenoriatului, in sensul dezvoltarii și consolidarii culturii antreprenoriale la nivel regional, diminuarea disparitaților intraregionale și reducerea ratei șomajului in randul absolvenților de studii superioare,…

- Ruby se bucura de un mare succes in ceea ce privește cariera sa, insa artista are in spate foarte mulți ani de munca și a fost nevoita sa faca și sacricificii pentru a-și vedea visul implinit. Cantareața a fost prezenta la un eveniment spectaculos din Dubai, unde au partitipat mai multe vedete celebre…

- Astrologii au vesti bune si întrevad surprize frumoase pentru unii nativi ai zodiacului, mai ales din punct de vedere sentimental. Iata horoscopul din 4 noiembrie pentru fiecare zodie, transmite observatornews.ro. Berbec BERBECII sunt destul de fermi în a-si sustine punctul…

- Angajații din Romania s-au saturat de munca de acasa și doresc sa revina la birou. STUDIU Angajații din Romania s-au saturat de munca de acasa și doresc sa revina la birou. STUDIU Angajații din Romania care au fost nevoiți sa lucreze preponderent de acasa, in ultimele 18 luni, din cauza pandemieie de…

- Dupa 18 luni de pandemie, in care au fost nevoiți sa lucreze mai mult de acasa, 17% dintre angajații romani doresc sa lucreze doar de la birou, revenirea la birou fiind asociata cu „intoarcerea la normalitate”, și doar 10% vor sa lucreze exclusiv de acasa. Primele șase luni au marcat deja revenirea…

- Mai multe persoane doresc sa intre in lumea antreprenoriatului, datorita faptului ca acestea isi pot monetiza propriile hobby-uri si pasiuni. Asadar, daca si tu te numeri printre acestea, tot ceea ce trebuie sa faci este sa te gandesti la activitatile tale preferate si la diferite modalitati de a obtine…

- Sotia presedintelui Klaus Iohannis, Carmen, care este profesoara de englez la Colegiul National ”Gheorghe Lazar” din Sibiu, a transmis, luni, succes tuturor elevilor si in noul an scolar. ”Sa nu ne incurce pandemia, sa scapam de ea”, a adaugat prima doamna. ”Doresc tuturor un an scolar cu…

- Absolvenții de liceu care, din diverse motive, nu au putut participa sesiunea de admitere din vara sau nu au fost admiși acolo unde iși doreau au acum o noua șansa, in sesiunea de admitere de toamna, la Universitatea Politehnica Timișoara. In societatea tot mai tehnologizata a zilelor noastre, invațamantul…