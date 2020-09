Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat în ședința de joi un proiect de OUG privind acordarea de terenuri tinerilor fermieri. Potrivit actului normativ, aceștia vor putea obține terenuri de la stat, prin concesiune, de maximum 50 de hectare, a anunțat Ionel Danca, purtator de cuvânt al Guvernului.Acesta…

- Tinerii fermieri vor putea obține, prin concesiune, un teren de la stat de maximum 50 de hectare Guvernul a aprobat joi proiectul de ordonanta de urgenta pentru crearea cadrului legal prin care tinerii fermieri vor putea obtine, prin concesiune, teren de la stat de maximum 50 de hectare. "Pe lista suplimentară…

- Guvernul a aprobat joi proiectul de ordonanta de urgenta pentru crearea cadrului legal prin care tinerii fermieri vor putea obtine, prin concesiune, teren de la stat de maximum 50 de hectare. "Pe lista suplimentara a sedintei de guvern, un proiect de ordonanta de urgenta, de asemenea,…

- Primarul social-democrat al Sectorului 5, Daniel Florea, a adresat, duminica, o ''somatie publica'' Executivului de a revoca hotararea de guvern prin care a luat "samavolnic, ilegal si neconstitutional" din administrarea Consiliului Sector 5 "110 hectare de teren" si le-a trecut in administrarea…

- Guvernul a decis, printr-o hotarare, trecerea din administrarea Consiliului Local al Primariei Sector 5 in cea a Ministerului Apararii Nationale (MApN) a unei suprafete de 87 de hectare de teren amplasat in zona Ghencea, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca, informeaza Agerpres.Citește…

- Guvernul a decis, printr-o hotarare, trecerea din administrarea Consiliului Local al Primariei Sector 5 in cea a Ministerului Apararii Nationale (MApN) a unei suprafete de 87 de hectare de teren amplasat in zona Ghencea, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "In aceasta…

- La nivel național, o suprafața de peste 50.000 de hectare teren arabil, din proprietatea statului, aflata in administrarea ADS, va fi concesionata tinerilor conform Legii 226/2016. Condițiile pe care tinerii trebuie sa le indeplineasca pentru a primi teren de la stat, in arenda sau concesiune, fac obiectul…

- Tinerii fermieri ar putea obține in acest an sprijin pana la 50.000 de euro pentru a incepe o afacere in agricultura. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a publicat, recent, ghidul finanțarilor. Este vorba despre programul „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, penru care…