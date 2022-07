Tinerii fără experiență iau cu asalt joburile din turism, retail și call-centere. 3.000 de lei este salariul mediu net pe care îl oferă angajatorii La aproape doua saptamani de la incheierea examenului de Bacalaureat, tot mai mulți tineri se afla in cautarea unui loc de munca, numarul de aplicari pentru joburile entry level și cele din categoria ”fara experiența” crescand cu aproximativ 20% fața de lunile trecute. De altfel, și angajatorii au scos in piața un numar important de joburi care se adreseaza celor aflați la inceput de cariera – peste 25.000 de locuri de munca pentru cei fara experiența sau cei din segmentul entry-level sunt disponibile in acest moment pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania. Cele mai… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multi tineri se afla in cautarea unui loc de munca la aproape doua saptamani de la incheierea examenului de Bacalaureat, numarul de aplicari pentru joburile entry level si cele din categoria „fara experienta” crescand cu aproximativ 20% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui…

- La aproape doua saptamani de la incheierea examenului de Bacalaureat, tot mai mulți tineri se afla in cautarea unui loc de munca, numarul de aplicari pentru joburile entry level și cele din categoria ”fara experiența” crescand cu aproximativ 20% fața de lunile trecute. De altfel, și angajatorii au scos…

- Companiile din Timișoara planuiesc sa angajeze cel puțin 1.000 de ingineri in urmatoarele 6 luni, potrivit rectorului Universitații Politehnice Timișoara, Florin Dragan. Exista insa o problema, menționata de rector pentru RFI: Companiile respective „nu ii gasesc (n.r. – pe ingineri) in piața. Unele…

- ”Pe masura ce vacanta de vara se apropie, segmentul tinerilor din noua generatie devine tot mai activ si populeaza platforma de recrutare BestJobs, in cautare de internship-uri, joburi part-time sau sezoniere, care sa ii ajute in a capata experienta sau, cel putin, in a-si asigura o sursa de venit pe…

- Piața muncii, la 3 luni de la ridicarea restricțiilor: creșteri fulminante in domeniile cele mai lovite de pandemie – turism, horeca, evenimente. Contrar așteptarilor, numarul de locuri de munca remote este de 3 ori mai mare vs 2021. Ridicarea restricțiilor, la inceputul lunii martie, a reactivat sectoarele…

- Ridicarea restricțiilor, la inceputul lunii martie, a reactivat sectoarele puternic afectate de pandemie, dar și pe candidații care așteptau aceasta revenire. Cu aproape 130.000 de joburi nou aparute in piața din martie și pana acum, ultimele trei luni au adus o creștere cu peste 30% a numarului de…

- Interesul pentru locurile de munca legate de metavers a crescut de peste zece ori in ultimele șase luni, aratand ca acest concept, candva abia cunoscut, este acum in atenția forței de munca și a companiilor, arata un nou studiu realizat de Bankless Times. Creșterea de 938% a numarului de cautari, așa…

- Candidații din domeniul ingineriei se numara printre cei mai cautați de pe piața muncii in ultimii ani, indiferent daca au studii finalizate in acest domeniu sau dețin doar experiența anterioara ori abilitați tehnice. Printre motivele din spatele deficitului de forța de munca din acest sector se…