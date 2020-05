Stiri pe aceeasi tema

- Un numar in creștere de lideri din Europa Centrala și de Est au abandonat orice intenție de a respecta regulile democrației, arata raportul anual Nations in Transit 2020, elaborat de Freedom House. Romania este in continure o democrație semi-consolidata, dar inregistreaza scaderi. Polonia a cazut din…

- La Liceul Tehnic Buzau a fost inaugurat de curand un laborator de gastronomie aliniat tuturor standardelor moderne și cerințelor actuale. Spațiul vine in sprijinul elevilor din domeniul Turism și alimentație – specializarile gastonomie- liceu și bucatar – școala profesionala, unde aceștia iși pot desfașura…

- Mai sunt doua saptamani pana cand expira starea de urgenta in Romania. Foarte multi tineri si-au facut planuri si asteapta cu nerabdare aceasta zi. „Vreau sa ma duc si eu la cimitir ca am parintii morti, cumnatul mort”, spune un barbat, anunța MEDIAFAX.Au mai ramas 14 zile pana cand expira…

- Organizatorii Concursului Enescu au decis prelungirea termenului de inscriere, pentru a veni in ajutorul tinerilor muzicieni care doresc sa intre in competiție, oferindu-le astfel timpul necesar pregatirii materialelor necesare pentru preselecție. O serie de tineri muzicieni au aratat, in dialogul cu…

- Imediat dupa ce a aflat ca medicii din Suceava s-au infectat in masa cu noul coronavirus, omul de afaceri Stefan Mandachi si-a scos la vanzare „ciotul“ de autostrada pe care l-a construit in semn de protest fata de lipsa autostrazilor din Moldova. Il vinde centimetru cu centimetru, intr-o campanie umanitara…

- ​Industria auto din România vrea sa ajute economia româneasca si sa contribuie la productia de echipamente si produse medicale, precum masti, combinezoane si biocide, si va participa la proiectul de realizare a unui ventilator de respiratie destinat bolnavilor de coronavirus, a anuntat,…

- Companiile auto din Romania incep sa produca echipamente medicale si se implica in realizarea unui ventilator de respiratie Industria auto din Romania vrea sa ajute economia romaneasca si sa contribuie la productia de echipamente si produse medicale, precum masti, combinezoane si biocide. Potrivit ministrului…

- Marea Britanie este cea mai populara destinație pentru studiile superioare in strainatate (licența și masterat) pentru tinerii romani. Statisticile din 2018 au inregistrat 8,992 de studenți romani care studiaza in Marea Britanie, Romania fiind in topuri dupa numarul din Regatul Unit care vin ca studenți…