Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat astazi, 4 octombrie, un proiect de lege care presupune ca tinerii din sistemul de protectie vor beneficia de sprijin oricand, intre 18 si 26 de ani, nu numai pana la varsta majoratului, daca iși continua studiile sau daca sunt angajați.

- Tinerii au fost informați asupra drepturilor pe care le au cand vor pași in viața independenta. Evenimentul a fost gazduit de Centrul internațional de conferințe al Universitații Valahia din Targoviște – Corpul K, la care au participat 145 de tineri și Simona Oproiu – Director General Autoritatea Naționala…

- Proiectul de lege pentru exploatarea energiei eoliene offshore ar putea intra in Guvern in maximum doua saptamani, iar luna decembrie ar trebui sa fie un termen fezabil pentru adoptarea acestui proiect legislativ, a spus luni, intr-o dezbatere de specialitate, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- Sporul de pana la 30% pentru cadrele medicale, aferent perioadei starii de urgenta, acordat din FNUASS. Proiectul a fost adoptat Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect de lege care prevede acordarea ca sporul de pana la 30% personalului medical care indeplinește, supravegheaza sau coordoneaza…

- Senatul a adoptat, luni, in calitate de prim for sesizat, proiectul de lege privind instituirea premiului national „Ambasador Mihnea Constantinescu” pentru merite deosebite in combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizarii si discursului instigator la ura. Camera Deputatilor este for decizional…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre Executiv care aduce modificari unul articol din Codul penal care face referire la la incitarea la violenta, ura sau discriminare, care poate fi retinuta ca infractiune si daca se adreseaza si criteriului de apartenenta politica…

- Locul din Romania unde primaria ofera teren gratuit pentru construcția unei case. Tinerii primesc sprijin pentru un bun inceput in viața. Ce condiții trebuie sa indeplineasca pentru a beneficia de acest ajutor.

- Astazi guvernul a adoptat un proiect de lege privind extinderea aplicarii Ordinului de Protecție si pentru situațiile in care intre victima si agresor nu exista o relație de familie sau asimilata acesteia. Este un proiect de lege inițiat și coordonat de secretarul de stat aradean Mihai Pașca și asumat…