Tinerii din România solicită respectarea programului de guvernare Consiliul Tineretului din Romania, alaturi de inițiatorii Rezoluției Tinerilor din Romania , cere membrilor Executivului sa respecte asumarile cu care au venit in fața Parlamentului. In programul de guvernare, Guvernul a prevazut „creșterea finanțarii alocate pentru susținerea activitaților de tineret, (care in Legea bugetului de stat pentru anul 2021 reprezinta echivalentul a un 1 Euro/tanar/an (de la 0.35 Euro/tanar/an, in prezent)”. In acest sens, printre solicitarile reprezentanților tinerilor se regasesc respectarea programului de guvernare, introducerea de programe distincte, cum ar fi:… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania iși poate recapata demnitatea, printr-o lege care ar putea face istorie daca va intra in vigoare. Este vorba despre „Legea suveranitații”, propusa de catre avocatul Dan Chitic luni, 25 ianuarie 2021. „LEGEA SUVERANITATII – o lege care trebuie adoptata de urgența: ACUM ORI NICIODATA! Romania…

- Guvernul nu este obligat sa majoreze pensiile cu 40%. Parlamentul trebuie sa spuna cu cat trebuie sa fie majorat punctul de pensie, atunci cand legea analizata de Curtea Constituționala revine pe masa aleșilor. „Ramane in vigoare OUG. Și prevede majorarea cu 14%, da?! Care a intrat in vigoare din septembrie…

- Guvernul a discutat, in prima lectura, legea privind stabilirea ajutorului pentru consumatorul vulnerabil din sectorul energetic Guvernul a dezbatut, miercuri, in prima lectura, proiectul de lege privind consumatorul vulnerabil din sectorul energetic, proiectul urmand sa mearga spre avizare la ministere…

- Guvernul intentioneaza sa elaboreze o lege care sa reglementeze stabilirea salariului minim brut printr-o formula de calcul bazata pe productivitatea muncii, indicele inflatiei si cresterea economica, potrivit Programului de guvernare depus miercuri la Parlament de premierul desemnat, Florin Citu, informeazp…

- Guvernul vrea sa elaboreze o lege pentru stabilirea salariului minim. Formula de calcul, bazata pe productivitate, inflație și creștere economica Guvernul intentioneaza sa elaboreze o lege care sa reglementeze stabilirea salariului minim brut printr-o formula de calcul bazata pe productivitatea muncii,…

- Partidul Național Liberal a demonstrat in acest an in care s-a aflat la guvernare ca știe și ca poate sa dezvolte Romania chiar și intr-o perioada extrem de grea și impotriva majoritații toxice a PSD, care a sabotat cat a putut inițiativele guvernului. Cu o majoritate solida in Parlament, vom reuși…

- Curtea Constitutionala discuta miercuri sesizarile PNL cu privire la doua proiecte de lege adoptate cu majoritatea voturilor PSD care prevad cresteri salariale pentru functionarii publici ai administratiei publice locale si Parlamentului. Liderul deputatilor PNL Florin Roman a precizat ca initiativele…

- „Guvernul pe care il conduc trateaza cu cea mai mare atentie toate investitiile necesare pentru dezvoltarea judetului Giurgiu. Avem proiecte foarte serioase pentru judetul Giurgiu. Exista un proiect pe care il astept de 15 ani. De fapt de 13 ani si anume podul de cale ferata de la Gradistea. Podul …