- Salvamontistii din judetul Dambovita intervin, miercuri, in sprijinul unui grup de turisti care au fost surprinsi de o furtuna in Masivul Bucegi. Ei se afla in partea superioara a muntelui. Conform datelor furnizate de Salvamont Romania, un grup format din trei turisti a fost surprins de furtuna…

- alvamontistii damboviteni au plecat, miercuri, in sprijinul unor turisti surprinsi de furtuna in Cheile Horoabei, i-au gasit si ii coboara in siguranta la Baza Salvamont Pestera. Turistii au cerut ajutor la 112. "Din primele informatii sunt trei turisti, au reusit sa iasa din zona de canion.…

- Daniel Zarioiu, turistul in varsta de 36 de ani, care era cautat de sambata seara, dupa ce acesta a anuntat ca s-a ratacit pe un traseu din Munții Bucegi, se afla la domiciliu, informeaza Serviciul National Salvamont, potrivit Agerpres . Salvamontiștii au descoperit ca turistul cautat se afla la domiciliu,…

- Salvamontistii din statiunea Busteni participa, luni seara, la o actiune de recuperare a trei tineri turisti care au urcat pe munte, intr-o zona foarte dificila, si care nu mai pot cobori, nefiind echipati corespunzator. Conform datelor furnizate pe Facebook de catre reprezentantii Salvamont…

- Duminica, in jurul orei 00.50, jandarmii din cadrul Postului de Jandarmi Montan Borșa au fost sesizați de dispeceratul IJJ Maramureș despre faptul ca 4 turisti din Germania, soi adulți cu doi copii minori, si doi polonezi, s-au ratacit in zona Negoiescu și au solicitat sprijin prin SNAU 112. A fost…

- Un fals polițist din județul Timiș a fost prins dupa ce un grup de tineri l-au filmat. Barbatul oprea șoferii pe strada pentru controale fictive. Tanarul, in varsta de 33 de ani, susținea ca este polițist la Imigrari și le cerea oamenilor diverse lucruri, cum ar fi telefonul mobil. Autoritațile au…

- Cei doi tineri au sunat, vineri seara, la 112, dupa ce s-au ratacit in padure și au fost surprinși și de o furtuna puternica. Aceștia au fost gasiți dupa aproape doua ore de echipajele formate din polițiști, jandarmi, luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale și salvamontiști, informeaza…

- A avut loc un accident rutier pe DN16, în afara localitații Zolenii de Vale, în comuna Mociu. Conducatorul unui autoturism, un barbat de 33 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe DN16, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism…