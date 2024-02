Joi, 8 februarie 2024, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat doi barbați, de 28 și 24 de ani, din Alba Iulia, ca persoane banuite de savarșirea unor furturi din imobile nelocuite. Se pare ca, in noaptea de 24/25 ianuarie 2024, cei doi ar fi escaladat gardurile a doua imobile […] The post Tineri din Alba Iulia cercetați de polițiști, dupa ce au furat scule și utilaje din mai multe imobile nelocuite first appeared on Alba Iulia Info .