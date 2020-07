Stiri pe aceeasi tema

- Leeds United, echipa antrenata de Marcelo Bielsa, va reveni in Premier League dupa 16 ani. Leeds nu a jucat vineri, dar a beneficiat de esecul formatiei West Bromwich in fata echipei Huddersfield, scor 1-2. Echipa lui Bielsa va juca in etapa 45, duminica, 19 iulie, de la ora 16.00, in deplasare, contra…

- PSD Botoșani anunța astazi ca 10 tineri, licențiați in domeniul tehnic, economic, științe politice, informatica, relații publice, administrarea afacerilor cu preocupari in domeniul antreprenoriatului, foști membri USR au semnat astazi adeziunile la PSD.

- In urma evaluarii, juriul a ales trei caștigatori din cei peste 400 de participanți la Concursul de fotografie „Viața Bisericii in timp de pandemie”, informeaza agenția de știri a Patriarhiei Romane.

- O parte a Guvernului Romaniei in frunte cu premierul Ludovic Orban s-a deplasat sambata la Aeroportul Salcea, la o intalnire cu mai mulți șefi din administrația publica locala și oameni de afaceri din județele Botoșani și Suceava.

- Inspectorii de specialitate in gospodarirea apelor de la Administrația Bazinala de Apa Prut–Barlad au incheiat acțiunea comuna de verificare a modului in care au fost salubrizate cursurile de apa.

- O profesoara de desen din Botosani a ales o metoda inedita si deosebit de eficienta de a preda materia in asa fel incat sa poate fi folosita in mod practic de elevi. Si-a facut un canal de YouTube si le prezinta scolarilor moduri in care pot adapta cunostintele la viata reala.

- Liderii umaniști, intruniți intr-o ședința virtuala, au transmis mesaje de incredere și unitate, de Ziua Europei. „In ciuda marilor provocari istorice cu care ne-am confruntat de-a lungul timpului, noi, romanii, am fost, suntem și vom fi intotdeauna o prezența naturala și necesara in marea…

- Toata țara este afectata, mai mult sau mai puțin, de epidemia de coronavirus. Sportivii au luat o lunga pauza forțata. O alta categoria care are de suferit foarte mult in aceasta perioada este cea a femeilor care se pregatesc sa devina mame, vor naște.