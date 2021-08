Tineri afgani ar fi fost biciuiți de talibani în Kabul din cauză că au purtat blugi Mai mulți tineri afgani din capitala Kabul au denunțat pe Facebook ca au fost biciuiți de talibani pentru ca purtau blugi pe strada, relateaza ziarul britanic Daily Telegraph, citat de HotNews . Un tanar afgan a povestit ca se plimba cu prietenii sai in capitala Kabul, cand au fost opriți de cațiva talibani, care i-au acuzat ca poarta blugi și „nu respecta Islamul”. Doi dintre baieți au reușit sa scape dar ceilalți au fost batuți, biciuiți pe gat și amenințați cu un pistol. Cotidianul afgan ”Etilaatroz” a denunțat in weekend ca și unul dintre jurnaliștii sai a fost batut pentru ca nu purta „haine… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

