Tinder şi Grindr, acuzate că revând date cu caracter personal Aplicatii populare precum serviciile de intalniri Tinder si Grindr revand catre companii terte date cu caracter personal - inclusiv orientarea sexuala a utilizatorilor, in cazul lui Grindr - incalcand astfel reglementarile, a denuntat marti o agentie norvegiana, citata de AFP. Potrivit Consiliului norvegian pentru protectia consumatorului, Grindr, care se descrie drept ''cea mai mare retea mondiala de intalniri pentru persoane gay, bi, trans si queer'', partajeaza date GPS, adresa IP, varsta si sexul utilizatorilor sai cu o multitudine de actori pentru o mai buna directionare a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

