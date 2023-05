Tina Turner a murit. Artista avea 83 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- O legenda a muzicii rock, Tina Turner a murit in Elveția la varsta de 83 de ani, a confirmat un purtator de cuvant, potrivit Sky News. Intr-o declarație, acesta a precizat: „Tina Turner, „Regina Rock’n’Roll” a murit in mod pașnic astazi, la varsta de 83 de ani, dupa o lunga boala in casa ei din... View…

- A murit Tina Turner! Artista s-a luptat ani la rand cu o boala grava! Tina Turner, una dintre marile vocaliste rock și una cele mai carismatice interprete de culoare din lume, a murit la varsta de 83 de ani, in locuința ei din Kusnacht, langa Zurich, Elveția. Informația a fost confirmata de purtatorul…

- Tina Turner a murit la varsta de 83 de ani. Artista s-a stins din viața in casa sa din Elveția, miercuri. Știre in curs de actualizare „Tina Turner, Regina Rock’n’Roll-ului a murit in liniște astazi, la varsta de 83 de ani dupa o boala lunga, in locuința ei din Kusnacht, in apropiere de Zurich, Elveția.…

- Tina Turner una dintre marile vocaliste rock si cele mai carismatice interprete a murit la varsta de 83 de ani, a confirmat purtatorul de cuvant al ei.Intr o declaratie, echipa sa a spus: "Tina Turner, "Regina Rockrsquo;n Roll" a murit linistit astazi, la varsta de 83 de ani, dupa o lunga boala in casa…

- Tina Turner a murit la varsta de 83 de ani. Artista s-a stins din viața in casa sa din Elveția, miercuri. „Tina Turner, Regina Rock’n’Roll-ului a murit in liniște astazi, la varsta de 83 de ani dupa o boala lunga, in locuința ei din Kusnacht, in apropiere de Zurich, Elveția. Odata cu ea, lumea pierde…

- Un simbol al muzicii rock’n rol, cantareața Tina Turner a murit la varsta de 83 de ani, a anunțat purtatorul ei de cuvant, potrivit Reuters. Intr-o declarație, aceștia au spus: „Tina Turner, Regina rock’n roll-ului” a murit in pace astazi, la varsta de 83 de ani, dupa o lunga boala, in casa ei din Kusnacht,…

- Anul acesta vor fi lansate peste 30 de noi nave oceanice, fluviale și de expediție, aproape toate funcționand cu combustibili sustenabili, hidrogen sau baterii electrice. Insa, personalul navelor de croaziera nu este atat de incantat de „oferte”, pentru ca știe ca, in timp ce navele de croaziera…

- Un saivan care s-a prabusit, luni, peste o turma de 300 de oi, a omorat 80 de animale, iar restul au fost salvate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…