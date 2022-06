Timpul-RECORD în care ucrainenii au strâns o sumă ASTRONOMICĂ pentru a cumpăra 4 drone Bayraktar Poporul ucrainrean s-a mobilizat si a strans suma de 20 de milioane de euro intr-un timp record. In doar trei zile, ucrainenii au adunat acesti bani numai din donatii. La ce la trebuie? Ca sa cumpere 4 drone Bayraktar pentru Forțele Armate. Le-au mai si ramas bani „Ne-au mai și ramas bani. Suficienți pentru a […] The post Timpul-RECORD in care ucrainenii au strans o suma ASTRONOMICA pentru a cumpara 4 drone Bayraktar first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

