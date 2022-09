Municipiul Targoviște a gazduit și anul acesta Colocviul Internațional „Latinitate-romanitate – romanitate”, ajuns la cea de-a XXI – a editie. In perioada 16-18 septembrie 2022, salile Centrului Internațional de Conferințe al Universitații ”Valahia” din Targoviște au gazduit comunicarile științifice ale unor specialiști, cercetatori, lingviști etc. ce au abordat teme culturale diverse: […] Articolul Timp de doua zile, la Targoviște a avut loc Colocviul Internațional „Latinitate-romanitate – romanitate” apare prima data in Ziarul Dambovita - Targoviste .