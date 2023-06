Confort nordic cu Timothy Spall, printre primele proiecții sold out in TIFF.22: „Rolul meu ca actor este sa servesc personajul”, a spus Spall, in intalnirea cu publicul festivalului. Peste 150 de roluri in film și televiziune, nominalizari la premii importante din industrie și, acum, Premiul pentru Intreaga Activitate acordat de Festivalul Internațional de Film Transilvania – actorul britanic Timothy Spall a fost primul invitat special pe care publicul l-a intalnit la cea de-a 22-a ediție a TIFF. Confort nordic (Northern Comfort, r. Hafsteinn Gunnar Sigurosson, Islanda / Germania / Anglia) proiectat…