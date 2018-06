Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a afirmat luni ca "nu exista nicio sansa in actuala etapa de a retrage Articolul 7", activat in decembrie de catre Bruxelles impotriva Poloniei in legatura cu temerile privind statul de drept in aceasta tara, transmite agentia poloneza de…

- Conditia privind respectarea statului de drept Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, pune la îndoiala corectitudinea cu care sunt facute unele analize ale Comisiei Europene privind situatia din România. În contextul anuntului facut de executivul comunitar…

- „O inovație majora in cadrul bugetului propus este consolidarea legaturii dintre finanțarea UE și statul de drept. Respectarea statului de drept reprezinta o condiție prealabila esențiala pentru buna gestiune financiara și pentru eficacitatea finanțarii din partea UE. Comisia propune, prin urmare, un…

- Oficiali europeni neprecizati au confirmat, in declaratii acordate agentiei Reuters, ca in propunerile Comisiei Europene pentru viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene va fi cuprinsa si conditionarea accesarii fondurilor europene de situatia statului de drept. 'Conditionalitatea va…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, va efectua o vizita oficiala in Polonia luni pentru a discuta cu liderii polonezi despre disputa dintre Bruxelles si Varsovia privind legile justitiei, informeaza Politico.eu.

- Comisia Europeana a amintit Poloniei ca mai are timp doar pana la sfarsitul acestei zile sa raspunda preocuparilor executivului comunitar privind reforma sistemului judiciar si statul de drept, in timp ce guvernul de la Varsovia transmite ca nu intentioneaza sa schimbe ceva in aceasta reforma, informeaza…

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a acuzat, miercuri, Comisia Europeana ca foloseste standarde duble prin modul diferit in care trateaza statele membre, reactie survenita dupa ce Bruxelles-ul a respins argumentele prin care executivul de la Varsovia isi sustine reformele in justitie,…

