Timișul rămâne în cod portocaliu de caniculă. Cei cu probleme se pot adresa centrelor de permanență Timișul ramane in cod portocaliu de canicula, scapand, cel puțin joi, de codul roșu instituit in alte județe din vestul Romaniei. Totuși, oamenilor li se cere sa respecte mai multe reguli pentru a se proteja de caldura excesiva. Ei au la dispoziție și punctele de prim ajutor dar și centrele de permanența din tot județul. ... The post Timișul ramane in cod portocaliu de canicula. Cei cu probleme se pot adresa centrelor de permanența appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis avertizare COD PORTOCALIU, de canicula, pentru zona de ses a judetului. Aceasta este valabila astazi, 30 iunie si maine, 1 iulie. “In zilele de joi (30 iunie) și vineri (1 iulie), local in zonele joase din Banat, Transilvania și Moldova valul de caldura…

- Pana vineri Timișul este sub avertizare de cod portocaliu de canicula, cu temperaturi de peste 37 de grade Celsius. Prin urmare, la nivelul județului s-au organizat puncte de prim ajutor și oamenii se pot adresa celor 47 de puncte de permanența. In Timiș sunt și restricții de trafic pana vineri.

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, afirma ca la PNL imparteala de partid este mai importanta decat orice alt proiect care ar putea sa ajute Romania. El spune ca, prin modul in care Guvernul a impartit banii pentru proiectul Timisoara – Capitala Culturala, se saboteaza intregul eveniment.…

- Polițiștii timișeni au depistat in județul Timiș doi barbați banuiți de comiterea unor infracțiuni rutiere. Au fost intocmite dosare penale. In data de 14 iunie, in jurul orei 01:15, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Timiș au depistat pe strada Vanatorilor, din localitatea Ghiroda, județul Timiș,…

- Prima ediție a Targului „Produs in Banat”, organizat de GAL Colinele Recaș alaturi de Auchan, MMTCG, GAL Timișoara, ADI Zurobara și GAL Timișul de Centru, se desfasoara in perioada 20-22 mai 2022 in incinta Iulius Town Timișoara, zona Iulius Expo și parcarea VIP. Pentru ca Banatul inseamna cultura și…

- Șeful PSD Timiș, Alfred Simonis, a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Alin Nica, omologul sau liberal și in același timp președinte al Consiliului Județean. Social-democratul a acuzat atat administrația judeteana, dar și direct pe Nica ca nu are niciun fel de proiecte noi, profitand doar de…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara și OncoGen au, incepand din aceasta saptamana, parteneri din provincia chineza Yunnan. Cele doua au semnat acorduri de colaborare cu organizații similare in contextul une Ințelegeri de cooperare existente intre județul…

- Joe Biden l-a acuzat luni pe Vladimir Putin de crime de razboi si a declarat ca doreste un proces pentru aceste crime de razboi, reacția sa alaturandu-se revoltei exprimate de comunitatea internaționala dupa descoperirea a numeroase cadavre de civili in regiunea Kievului in urma retragerii fortelor…