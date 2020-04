Stiri pe aceeasi tema

- Gesturi mari, in vremuri grele. Tanarul antreprenor buzoian care deține depozitul Autotranzit și service-ul cu același nume de pe Șoseaua Spatarului a decis sa se alature campaniei „Mobilitate pentru eroi”. Inițiata de grupul Autonet, campania le propune partenerilor sai sa repare gratuit mașinile instituțiilor…

- Teledonul 'Romani Impreuna', organizat de Antena Group a reușit sa stranga o suma uriașa cu scopul utilarii secțiilor ATI din spitalele din țara pentru a-i ajuta pe medici sa lupte impotriva pandemiei de COVID-19. In total, suma stransa la finalul șase ore in care s-a desfașurat teledonul a fost de…

- Autoritatile din mai multe tari au probleme in a-i convinge pe oameni de necesitatea de a respecta masurile de izolare si carantinare impuse in timpul starii de urgenta, sub amenintarea sanctiunilor. Desi sunt descrisi de antrenori si psihologi sportivi ca fiind mult mai disciplinati decat oamenii de…

- Centrul Cultural Clujean lanseaza un proiect national care implica artistii romani in lupta cu pandemia de COVID-19. Platforma Artisti Impreuna raspunde initiativei Observatorului Roman de Sanatate de a transmite teme si subiecte importante ale zilei catre un public cat mai mare. Initiativa mizeaza…

- Instituția care administreaza Spitalul Județean de Urgența a alocat bani pentru achiziția de aparatura și echipamente de protecție necesare in aceasta perioada personalului medical. Astazi a fost aprobata de catre Ministerul Sanatații achiziționarea unui aparat Real Time PCR pentru județul Buzau,…

- (foto: © AFP | Lillian SUWANRUMPHA) Centrul regional de tehnologia robotilor de la Universitatea Chulalongkorn din Bangkok, capitala Thailandei, a reusit sa conceapa roboti medicali care au capacitatea de a masura temperatura pacientilor si de a proteja contactul direct dintre medicii din prima linie…

- Ziarul Unirea CINSTE LOR! Companiile din Romania care dau o mana de ajutor și contribuie in lupta cu coronavirusul CINSTE LOR! Companiile din Romania care dau o mana de ajutor și contribuie in lupta cu coronavirusul Pandemia mondiala cauzata de noul coronavirus, care a ajuns și la noi in țara de aproximativ…

- Pandemia de coronavirus, care a afectat considerabil viața oamenilor de pe tot mapamondul, ne-a atins și pe noi. Cei mai afectați, știm bine, sunt medicii, care inca țin piept cu brio provocarilor impuse de situație. In timp ce pe mulți dintre noi autoritațile ne indeamna sa stam acasa pentru a ne proteja,…