- In 21 martie, in intervalul orar 9-17, se va executa o conectare de conducte in cadrul proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale in municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdaneștilor”. Pe durata lucrarilor se va opri apa pe Calea Bogdaneștilor (porțiunea dintre…

- In 17 martie, intre orele 9-14, in Boldur, Pini, Colonia Pini 2 și Lugojel, Aquatim va efectua spalari ale rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. In 17 și 18 martie, zilnic intre orele 9-14, in Lovrin și Cenad se vor efectua spalari ale rețelei de distribuție. Pe…

- La reabilitarea și extinderea Gradiniței nr. 33 de pe strada Olimpiadei 6 se lucreaza din 2021. Viceprimarul Ruben Lațcau a mers la fața locului pentru a vedea cum se desfașoara lucrarile. „Prefer sa nu las investițiile orașului sa fie denumiri cu care ma confrunt doar pe hartie”, spune acesta.

- Luni, 28 februarie, intre orele 9 și 14, in localitatea Giarmata Vii se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații…

- Joi, 17 februarie, intre orele 8 și 15, pe Calea Buziașului se va realiza legatura conductei DN 280 in noul camin de vane. Lucrarile fac parte din proiectul de modernizare stradala, iar pe durata lor se va intrerupe alimentarea cu apa pe Calea Buziașului, pe tronsonul dintre strazile Venus și Intrarea…

- La Colegiul Tehnic „Henri Coanda” vor veni facturi mai mici la gaz și curent dupa de unitatea școlara va beneficia de lucrari care prevad imbunatațirea izolației termice și utilizarea de surse regenerabile de energie, prin reabilitarea fațadei și montarea de panouri solare, a transmis municipalitatea.…

- Comunicat 04.02.2022 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 1825 NR. CRT. LOCALITATE INFECTARE NUMAR POZITIVI…